Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до состязаний с флагом и гимном

Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил россиян до международных состязаний с флагом и гимном, говорится на сайте организации.

«Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация», — говорится в заявлении.

Решение приняли на заседании в ОАЭ, оно вступило в силу.

World Taekwondo ранее допускала россиян к состязаниям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения нескольких критериев.

