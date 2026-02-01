29 медалей завоевали псковские каратисты на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Региональные соревнования по каратэ «Цветные пояса» прошли в Санкт-Петербурге вчера, 31 января. Более 300 спортсменов с 6 до 18 лет выступали в категориях индивидуальное ката и индивидуальное кумите. Псковская команда принимала участие в составе спортсменов из клуба «Будокан «АТЭМИ» и спортивной школы «Бригантина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.
Фото здесь и далее: Антон Потебня
«Это отличный традиционный турнир, который открывает соревновательный сезон 2026 года и псковская команда показала отличный результат. Впереди еще много соревнований и мы заложили прекрасное начало к новым вершинам мастерства наших ребят», - отметил он.
Результаты псковской команды:
Александр Левин 1 место Ката М 6-7 лет, 1 место В/К 6-7 лет - 28кг;
Андрей Мосягин 1 место В/К М 8-9 лет -30кг;
Ульяна Федотова 1 место В/К Ж 10-11 лет -32 кг;
Глеб Екимов 1 место Ката М 8-9 лет;
Вероника Череватенко 1 место В/К Ж 6-7 лет -22кг;
Иван Семенов 1 место В/К 12-13 лет -50кг;
Макар Новокрещеный 1 место В/К М 8-9 лет, +34кг;
Никита Ершов 2 место Ката М 8-9 лет;
Александр Васильев 2 место В/К 6-7 лет -28к;
Макар Новокрещеный 2 место Ката М 8-9 лет;
Артём Виноградов 2 место Ката М 10-11 лет;
Сергей Лазарев 2 место В/К М 8-9 лет -26кг;
Можаров Егор 2 место В/К М 8-9 лет -30кг;
Балашев Максим 2 место В/К М 10-11 лет -38кг;
Постобаев Григорий 2 место В/К М 12-13 лет -45кг;
Слюсар Егор 2 место В/К М 8-9 лет -30кг;
Фомин Виталий 2 место В/К М 10-11 лет +42 кг;
Кугут Василиса 3 место Ката Ж 10-11 лет;
Балашев Денис 3 место Ката М 12-13 лет;
Волин Марк 3 место Ката М 10-11 лет;
Петрова Милана 3 место Ката Ж 12-13 лет;
Осипов Степан 3 место В/К М 14-15 лет -63кг;
Камалов Керим 3 место В/К М 12-13 лет -47кг;
Ведерников Максим 3 место В/К М 8-9 лет +34кг;
Сенилов Данила 3 место В/К М 8-9 лет -34кг;
Ревазян Лиана 3 место В/К Ж 10-11 лет +36кг;
Сыджилова Арина 3 место В/К Ж 8-9 лет -24 кг;
Иванова София 3 место В/К Ж 10-11 лет -32 кг;
Виноградов Артем 3 место В/К М 10-11 лет -34 кг;
Виноградов Владислав 3 место В/К М 10-11 лет -34 кг.