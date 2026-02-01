29 медалей завоевали псковские каратисты на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Региональные соревнования по каратэ «Цветные пояса» прошли в Санкт-Петербурге вчера, 31 января. Более 300 спортсменов с 6 до 18 лет выступали в категориях индивидуальное ката и индивидуальное кумите. Псковская команда принимала участие в составе спортсменов из клуба «Будокан «АТЭМИ» и спортивной школы «Бригантина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

«Это отличный традиционный турнир, который открывает соревновательный сезон 2026 года и псковская команда показала отличный результат. Впереди еще много соревнований и мы заложили прекрасное начало к новым вершинам мастерства наших ребят», - отметил он.





Результаты псковской команды:

Александр Левин 1 место Ката М 6-7 лет, 1 место В/К 6-7 лет - 28кг;

Андрей Мосягин 1 место В/К М 8-9 лет -30кг;

Ульяна Федотова 1 место В/К Ж 10-11 лет -32 кг;

Глеб Екимов 1 место Ката М 8-9 лет;

Вероника Череватенко 1 место В/К Ж 6-7 лет -22кг;

Иван Семенов 1 место В/К 12-13 лет -50кг;

Макар Новокрещеный 1 место В/К М 8-9 лет, +34кг;

Никита Ершов 2 место Ката М 8-9 лет;

Александр Васильев 2 место В/К 6-7 лет -28к;

Макар Новокрещеный 2 место Ката М 8-9 лет;

Артём Виноградов 2 место Ката М 10-11 лет;

Сергей Лазарев 2 место В/К М 8-9 лет -26кг;

Можаров Егор 2 место В/К М 8-9 лет -30кг;

Балашев Максим 2 место В/К М 10-11 лет -38кг;

Постобаев Григорий 2 место В/К М 12-13 лет -45кг;

Слюсар Егор 2 место В/К М 8-9 лет -30кг;

Фомин Виталий 2 место В/К М 10-11 лет +42 кг;

Кугут Василиса 3 место Ката Ж 10-11 лет;

Балашев Денис 3 место Ката М 12-13 лет;

Волин Марк 3 место Ката М 10-11 лет;

Петрова Милана 3 место Ката Ж 12-13 лет;

Осипов Степан 3 место В/К М 14-15 лет -63кг;

Камалов Керим 3 место В/К М 12-13 лет -47кг;

Ведерников Максим 3 место В/К М 8-9 лет +34кг;

Сенилов Данила 3 место В/К М 8-9 лет -34кг;

Ревазян Лиана 3 место В/К Ж 10-11 лет +36кг;

Сыджилова Арина 3 место В/К Ж 8-9 лет -24 кг;

Иванова София 3 место В/К Ж 10-11 лет -32 кг;

Виноградов Артем 3 место В/К М 10-11 лет -34 кг;

Виноградов Владислав 3 место В/К М 10-11 лет -34 кг.