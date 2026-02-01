В Великолукском округе прошло открытое первенство по лыжным гонкам

Открытое первенство Великолукского округа по лыжным гонкам «Спринт на Подкове» прошёл в деревне Переслегино вчера, 31 января. Команды состоящие из двух человек проходили поочередно по два этапа на дистанции 1 километр. Об этом сообщили в федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация лыжных гонок Псковской области

В соревнованиях приняли участие команды городов Западная Двина и Торопец Тверской области, Великие Луки, Себеж, Невель и Остров, а также команда местных спортсменов. Участники соревновались в четырех возрастных группах в формате мужские команды, женские команды и микс (смешанные).

По количеству полученных золотых медалей во всех возрастных группах лидерами соревнований уже во второй раз подряд стали хозяева соревнований: Переслегинские лыжники-гонщики. Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали от Администрации Великолукского муниципального округа, и все участники соревнований сувениры и подарки от партнёров.