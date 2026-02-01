Благотворительный шахматных турнир «Мемориал Елены Горащенковой» прошёл в Пскове

В Пскове состоялся областной благотворительный турнир «Мемориал Елены Горащенковой». Это соревнование проводится в память о выдающимся шахматном профессионале-организаторе Псковской области, сподвижнике шахматного движения Псковской области, исполнительном директоре региональной Федерации шахмат и прекрасном человеке Елене Викторовне Горащенковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Выступая на открытии турнира, президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и вице-президент Ассоциации федераций шахмат СЗФО Александр Шпак отметили высокий профессионализм, ответственность и доброту Елены Викторовны. Елена Викторовна Горащенкова начала активно помогать развитию шахмат с 2004 года, работая заместителем директора — ГОУ «Областной центр внешкольной спортивной работы», потом трудилась в ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки», а позже — инструктором-методистом в ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта», совмещая эту работу с основной — заместитель директора по спортивной работе — МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда». В январе 2015 года — в один из самых сложных периодов в развитии шахмат в регионе, Горащенкова Е.В. была назначена на должность Исполнительного директора Федерации шахмат Псковской области решением Конференции ФШПО. Осуществляя эту работу на общественных началах. В феврале 2023 года её жизнь трагически оборвалась и стала невосполнимой утратой для всего шахматного движения Псковской области.

В турнире, который прошел с обсчетом российского шахматного рейтинга, приняли участие 23 шахматиста. В упорной борьбе только дополнительные показатели смогли определить победителя соревнований. Им второй год подряд стал Владислав Мерзанюков из Псковского района, который набрал 8,5 очков из 11 возможных.

Второе место у державшего лидерство на протяжении почти всего турнира Святослава Самсонова из города Пскова, но неудача в последнем туре перечеркнула возможность стать первым. Набрав также 8 очков, как Святослав Самсонов, Владимир Никитенков из Псковского района по дополнительным показателям занял третье место.

На торжественном закрытии турнира главный судья соревнований Дмитрий Шахов и главный секретарь Александр Шпак вручили дополнительные призы за лучшие результаты среди шахматистов моложе 14 лет Денисову Максиму.

За лучший результат среди шахматисток Петровой Вероники. За лучший результат среди ветеранов награда вручена известному шахматисту нашей области Сергею Кудряшову.

Часть целевых взносов, собранных на соревновании, были направлены на благотворительные цели – поддержку одного из приютов для животных.