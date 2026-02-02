 
Спорт

Тренер Дениса Дементьева рассказал о сокомандниках погибшего Героя РФ

0

О команде боксеров, с которой тренировался Герой России Денис Дементьев, рассказал его тренер Владимир Ивасенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я первый и последний тренер Дениса Дементьева. Сегодняшние соревнования посвящены его памяти, важность этих соревнований оценят люди и народ, которые приехали из разных концов нашей Родины, России, чтобы почтить его память. И для ребят, для сборной команды в том числе, это очень небезразлично, учитывая то, что у меня вся команда уже два с половиной года почти находится на спецоперации. Все из них награждены. Для меня это все родные ребята», - сказал Владимир Ивасенко.

Он поделился, что, к сожалению, помимо Дениса Дементьева есть еще погибшие.

Напомним, сегодня стартовали всероссийские соревнования по боксу, посвящённые памяти Героя России гвардии лейтенанта, командира парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Воздушно-десантных войск, мастера спорта России по боксу Дениса Дементьева.

Денис Дементьев за время прохождения военной службы выполнял специальные задачи в вооруженных конфликтах на территории Чеченской Республики, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

4 февраля 2023 года в районе города Кременная группа под командованием гвардии лейтенанта Дементьева попала в засаду. При выходе из окружения боец получил смертельное ранение. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву присвоено звание Героя РФ посмертно.

Смотрите также

Мемориальную доску Герою России Денису Дементьеву установили на фасаде лицея №8 в Пскове

0

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026