Тренер Дениса Дементьева рассказал о сокомандниках погибшего Героя РФ

О команде боксеров, с которой тренировался Герой России Денис Дементьев, рассказал его тренер Владимир Ивасенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я первый и последний тренер Дениса Дементьева. Сегодняшние соревнования посвящены его памяти, важность этих соревнований оценят люди и народ, которые приехали из разных концов нашей Родины, России, чтобы почтить его память. И для ребят, для сборной команды в том числе, это очень небезразлично, учитывая то, что у меня вся команда уже два с половиной года почти находится на спецоперации. Все из них награждены. Для меня это все родные ребята», - сказал Владимир Ивасенко.

Он поделился, что, к сожалению, помимо Дениса Дементьева есть еще погибшие.

Напомним, сегодня стартовали всероссийские соревнования по боксу, посвящённые памяти Героя России гвардии лейтенанта, командира парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Воздушно-десантных войск, мастера спорта России по боксу Дениса Дементьева.

Денис Дементьев за время прохождения военной службы выполнял специальные задачи в вооруженных конфликтах на территории Чеченской Республики, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия».

4 февраля 2023 года в районе города Кременная группа под командованием гвардии лейтенанта Дементьева попала в засаду. При выходе из окружения боец получил смертельное ранение. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии лейтенанту Денису Дементьеву присвоено звание Героя РФ посмертно.