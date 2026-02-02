«Супер фитнес» принял нормативы ГТО у особенных школьников

Псковский фитнес-клуб «Супер фитнес» стал одной из главных спортивных площадок города, где каждый желающий может присоединиться к масштабному всероссийскому движению — четвертому сезону всероссийских «Народных игр ГТО». Сегодня в сдаче норматива (комплекса и отдельных дисциплин) приняла участие специальная коррекционная школа №2. Около 40 детей и несколько педагогов приседали, бегали, качали пресс, бросив вызов всей России, сообщили в клубе.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

«Вот уже много лет дружу с этой школой и ее особенными ребятами, которые невероятно заряжены и готовы на любую движуху. Отдельная благодарность Татьяне Выштыкалюк за то, что каждый день делаете из этих ребят чемпионов и переживаете за всех вместе и каждого по отдельности», — рассказала тренер фитнес-клуба «Супер фитнес» Алена Воробьева.

Сдать нормативы «Народных игр ГТО» в Пскове может любой желающий.