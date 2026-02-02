2 февраля в Великих Луках открылся новый зал для занятия единоборствами в рамках партийного проекта «Выбор сильных» (его работу в регионе координирует Владимир Владимиров). Об этом пишет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

По его словам, в Псковской области Единая Россия последовательно ведет системную работу по популяризации массовых видов спорта. Это одно из ключевых направлений Народной программы партии. Особое внимание партия уделяет единоборствам, потому что именно они формируют характер, дисциплину и уважение к сопернику.

«Для нашего города это по-настоящему значимое событие. Великие Луки по праву считаются спортивным городом, где умеют воспитывать силу воли, стремление к победе и ответственность за результат», - отмечает Александр Козловский.

В новом зале будут проходить занятия по ММА, кудо, боевому самбо и другим видам единоборств. Здесь могут заниматься как дети, так и взрослые. Для этого созданы все условия. Тренируют ребят Андрей Тимофеев и Дмитрий Рогов.

«Уверен, что новый зал станет точкой притяжения для спортсменов, местом будущих побед, достижений и крепкой спортивной дружбы. Желаю спортсменам - упорства и побед, тренерам - талантливых воспитанников!» - пишет депутат.