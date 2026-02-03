«Беседка»: О проблемах и перспективах псковского хоккея

Слушайте сегодня, 3 февраля, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Участником передачи в прямом эфире станет председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников.

Ведущий программы - главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко - обсудит с гостем проблемы и перспективы псковского хоккея.

Каковы достижения наших команд и есть ли повод для гордости? В чем главные «болевые точки» этого вида спорта в нашем регионе? Выдерживает ли хоккей конкуренцию с другими популярными дисциплинами, и дорогое ли это удовольствие для занимающихся? Будет ли глава псковской федерации следить за стартующей в пятницу Олимпиадой и ее хоккейным турниром, который, увы, пройдет без российской сборной, отлученной от международных соревнований? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат сегодня в эфире радио ПЛН FM.

Начало программы в 12.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.