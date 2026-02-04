В Псковской области пройдет чемпионат по ловле на мормышку со льда

Чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку со льда пройдет 21 и 22 февраля на озере Зверино в Пустошкинском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Стартовый взнос для участия в чемпионате составит 1000 рублей.

Федерация рыболовного спорта Псковской области также опубликовала календарный план соревнований на 2026 год.

В течение года запланировали и другие соревнования, такие как «Весенний кубок», «Кубок "Рыболовная семья"», чемпионат Псковской области и города Пскова по ловле донной удочкой, «Фидерный марафон», «Псковская уха» и «Супер Кубок "Рыболовная семья"».

Помимо этого, 7 февраля состоится чемпионат города Великие Луки по ловле на мормышку со льда, а 28 февраля - чемпионат города Великие Луки по зимней блесне.

Псковская область также примет участие в чемпионате России по ловле на мормышку и «Кубке России по донной и поплавочной удочке».