В Пскове определят чемпионов области по школьному баскетболу

Региональный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2025/2026 годов пройдет 9-10 февраля в Пскове в специализированной спортивной школе олимпийского резерва «Барс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Фото: ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Псковская область / «ВКонтакте»

В турнир вышли лучшие школьные команды Псковской области, определившиеся по итогам дивизионных соревнований. Борьбу за чемпионский титул продолжат четыре коллектива среди девушек и столько же среди юношей.

В подгруппе девушек право побороться за победу в области завоевали:

«Север»: 1 место — Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, 2 место — Средняя общеобразовательная школа №1 (Остров);

«Юг»: 1 место — Локнянская средняя общеобразовательная школа, 2 место — Средняя общеобразовательная школа №12 (Великие Луки).

В подгруппе юношей в финал вышли:

«Север»: 1 место — Гуманитарный лицей Пскова, 2 место — Средняя общеобразовательная школа №50 (Дно);

«Юг»: 1 место — Гимназия имени С. В. Ковалевской (Великие Луки), 2 место — Средняя общеобразовательная школа №1 (Невель).

Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» открывает финальную страницу регионального этапа сезона 2025-2026 годов. Как уточнили организаторы, XIX сезон проекта вновь подтверждает статус Лиги как одного из самых масштабных и значимых школьных спортивных проектов страны, объединяя сотни тысяч юных баскетболистов из разных уголков России.