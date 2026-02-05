В Островском округе завершается спартакиада учащихся по лыжным гонкам

Решающий этап областной спартакиады учащихся по лыжным гонкам проходит в Островском округе. На сегодняшний день запланирована гонка свободным стилем и награждение по итогам двух дней соревнований, сообщила Федерация лыжных гонок Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: Федерация лыжных гонок Псковской области / «ВКонтакте»

Вчера, 4 февраля, спортсмены бежали гонку классическим стилем - юноши 7,5 километра, девушки - 5 километров. Среди юношей лучшее время показали Савелий Чупрынов из Печорского округа и Анна Терешина из Печорского округа.

По результатам первого соревновательного дня в командном зачете уверенно лидирует сборная Печорского муниципалитета (5 124 очков), после него идет Псков (3 621 очков), и Островский округ (2 952 очков).

Замыкают текущую турнирную таблицу сборные Великих Лук (2 253 очков), Невеля (1 993 очков), Струг Красных (996 очков) и Себежа (716 очков).

Итоговые результаты спартакиады станут известны после сегодняшних гонок и подведения общекомандного зачета.