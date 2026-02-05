Чемпионат и первенство Псковской области по ММА соберут около 70 бойцов

В Великих Луках 8 февраля состоятся чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ММА.

В турнире примут участие около 70 бойцов из Пскова, Великих Лук и Пыталово. Соревнования станут ключевым этапом отбора в сборную команду региона, которая в дальнейшем представит Псковскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в 2026 году.

Состязания пройдут в пяти возрастных категориях: 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет, 18 лет и старше.

Организаторы подчеркивают, что турнир направлен не только на выявление сильнейших спортсменов, но и на развитие и популяризацию ММА в регионе, повышение квалификации тренеров и судей, а также на привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.

Организатор — Федерация ММА Псковской области.

Мероприятие состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» по адресу: улица Ботвина, дом 4. Начало — с торжественного открытия в 12:00.