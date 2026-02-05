 
Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по ММА соберут около 70 бойцов

0

В Великих Луках 8 февраля состоятся чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ММА.

В турнире примут участие около 70 бойцов из Пскова, Великих Лук и Пыталово. Соревнования станут ключевым этапом отбора в сборную команду региона, которая в дальнейшем представит Псковскую область на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа в 2026 году.

Состязания пройдут в пяти возрастных категориях: 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет, 18–20 лет, 18 лет и старше.

Организаторы подчеркивают, что турнир направлен не только на выявление сильнейших спортсменов, но и на развитие и популяризацию ММА в регионе, повышение квалификации тренеров и судей, а также на привлечение молодёжи к здоровому образу жизни.

Организатор — Федерация ММА Псковской области.

Мероприятие состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» по адресу: улица Ботвина, дом 4. Начало — с торжественного открытия в 12:00.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026