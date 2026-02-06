Юниоры псковской сборной по армрестлингу заняли второе место на первенстве СЗФО

Сборная Псковской области по армрестлингу принимала участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа, которые проходили 1 февраля в городе Гатчина Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации армрестлинга, наибольшего успеха в этом году достигли молодые спортсмены, юниоры в возрасте 16-18 лет. Псковичи получили второе командное место в этой категории. За год результат юниоров улучшился, в прошлом году было третье место.

Видео здесь и фото далее: Федерация армрестлинга России

Всего же спортсмены сборной Псковской области привезли домой девять медалей.

В категории юниоров 16-18 лет:

Максим Ломакин— 1 место в категории юниоров 16-18 лет до 60 килограмм;

Шамхан Якубов — 3 место в категории юниоров 16-18 лет до 70 килограмм;

Давуд Фатихи — 1 место в категории юниоров свыше 80 килограмм;

Алина Пименова — 1 место в категории юниорок 16-18 до 60 килограмм.

В категории юниоров 19-21 год:

Захар Мозалев — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 60 килограмм;

Корюн Авдалян — 3 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм;

Владимир Писуков — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм.

В категориях женщин и мужчин:

Василий Иванков — 1 место в категории мужчин до 100 килограмм;

Денис Назаров — 3 место в категории мужчин свыше 110 килограмм;

Елена Демченкова — 3 место в категории женщин до 80 килограмм.

В федерации поздравили спортсменов и пожелали дальнейших успехов.