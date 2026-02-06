Юниоры псковской сборной по армрестлингу заняли второе место на первенстве СЗФО

Сборная Псковской области по армрестлингу принимала участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа, которые проходили 1 февраля в городе Гатчина Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации армрестлинга, наибольшего успеха в этом году достигли молодые спортсмены, юниоры в возрасте 16-18 лет. Псковичи получили второе командное место в этой категории. За год результат юниоров улучшился, в прошлом году было третье место.
Видео здесь и фото далее: Федерация армрестлинга России
Всего же спортсмены сборной Псковской области привезли домой девять медалей.
В категории юниоров 16-18 лет:
- Максим Ломакин— 1 место в категории юниоров 16-18 лет до 60 килограмм;
- Шамхан Якубов — 3 место в категории юниоров 16-18 лет до 70 килограмм;
- Давуд Фатихи — 1 место в категории юниоров свыше 80 килограмм;
- Алина Пименова — 1 место в категории юниорок 16-18 до 60 килограмм.
В категории юниоров 19-21 год:
- Захар Мозалев — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 60 килограмм;
- Корюн Авдалян — 3 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм;
- Владимир Писуков — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм.
В категориях женщин и мужчин:
- Василий Иванков — 1 место в категории мужчин до 100 килограмм;
- Денис Назаров — 3 место в категории мужчин свыше 110 килограмм;
- Елена Демченкова — 3 место в категории женщин до 80 килограмм.
В федерации поздравили спортсменов и пожелали дальнейших успехов.