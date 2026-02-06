 
Юниоры псковской сборной по армрестлингу заняли второе место на первенстве СЗФО

Сборная Псковской области по армрестлингу принимала участие в первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа, которые проходили 1 февраля в городе Гатчина Ленинградской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации армрестлинга, наибольшего успеха в этом году достигли молодые спортсмены, юниоры в возрасте 16-18 лет. Псковичи получили второе командное место в этой категории. За год результат юниоров улучшился, в прошлом году было третье место.

Видео здесь и фото далее: Федерация армрестлинга России

Всего же спортсмены сборной Псковской области привезли домой девять медалей.

В категории юниоров 16-18 лет:

  • Максим Ломакин— 1 место в категории юниоров 16-18 лет до 60 килограмм;
  • Шамхан Якубов — 3 место в категории юниоров 16-18 лет до 70 килограмм;
  • Давуд Фатихи — 1 место в категории юниоров свыше 80 килограмм;
  • Алина Пименова — 1 место в категории юниорок 16-18 до 60 килограмм.

В категории юниоров 19-21 год:

  • Захар Мозалев — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 60 килограмм;
  • Корюн Авдалян — 3 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм;
  • Владимир Писуков — 2 место в категории юниоров 19-21 год до 70 килограмм.

В категориях женщин и мужчин:

  • Василий Иванков — 1 место в категории мужчин до 100 килограмм;
  • Денис Назаров — 3 место в категории мужчин свыше 110 килограмм;
  • Елена Демченкова — 3 место в категории женщин до 80 килограмм.

В федерации поздравили спортсменов и пожелали дальнейших успехов.  

