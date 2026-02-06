Проект псковских гимнастов «Мы будем служить России» объединит спортивную деятельность и патриотическое воспитание

Федерация спортивной гимнастики города Пскова начинает реализацию проекта «Мы будем служить России» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в федерации.



Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Сутью проекта «Мы будем служить России» является совмещение спортивной деятельности с патриотическим воспитанием молодежи через допризывную подготовку и встречи с участниками специальной военной операции. Кульминацией проекта должна стать театрально-спортивная постановка, которая будет отличаться от тех показательных выступлений, которые гимнасты демонстрируют сейчас, наличием патриотического содержания и улучшением зрелищности.

В последние годы зрелищные выступления гимнастов по военно-прикладной гимнастике под руководством президента федерации и тренера Дмитрия Бурмистрова стали частью многих массовых спортивных мероприятиях. Так, недавно гимнасты выступали в 76-й дивизии на открытии Всероссийских соревнований по боксу имени Героя России Дениса Дементьева.

В ходе реализации проекта для старших ребят два раза в месяц будут проходить занятия по допризывной подготовке, которые проведет руководитель военно-патриотического клуба «Искра» Владимир Матрунич. В программе занятий введение в воинский устав, основы военной топографии, первая медицинская помощь, устройство автомата. Кроме занятий в этом блоке также запланированы полевой однодневный выход и прохождение полосы препятствий для старших и младших детей. Для занятий на средства гранта планируется закупить полнотелого манекена для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и охолощенные автоматы.

С боевым опытом предков ребята познакомятся на экскурсиях в Военно-исторический музей Псковской области и 2-ую отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения.

Еще одним партнером по гранту выступает Ассоциация ветеранов СВО. Раз в месяц в течение года будут проходить встречи с ветеранами. Эти встречи будут способствовать формированию у детей уважения к воинским подвигам, пониманию важности любви к Родине и готовности отстаивания интересов Отечества - служение Отечеству. Также организаторы проекта рассчитывают услышать от ветеранов СВО реальные истории подвигов и примеров преодоления трудностей, которые затем станут частью содержания театрально-спортивной постановки.

Неотъемлемой частью проекта является и тренировочный процесс гимнастов. Вскоре тренировки будут проходить на более высоком уровне. На средства субсидии Фонда президентских грантов федерация планирует приобрести новый помост и ковер для спортивной гимнастики, а также зону приземления. В ходе тренировок у ребят улучшится общая физическая подготовка и гибкость, а также появятся новые навыки прыжковой подготовки, которые в дальнейшем будут использоваться в выступлениях.