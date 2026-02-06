Спортсмены из Печорского округа выиграли спартакиаду учащихся по лыжным гонкам

Во второй день спартакиады учащихся Псковской области по лыжным гонкам спортсмены соревновались в гонке свободным стилем: юноши пробежали 7,5 км, а девушки - 5 км, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация лыжных гонок Псковской области

Лучшее время в соревнованиях среди юношей показал пскович Глеб Макеев, второе место занял Савелий Чупрынов из Печор, третьим финишировал Иван Дубинец, представляющий Остров.

Среди девушек первыми к финишу пришли две спортсменки: Анастасия Делюкина из Пскова и Маргарита Белова из Великих Лук. Второе место заняла Олеся Губарева из Пскова, третье место у Анны Волнейко из Невеля.

По итогам второго дня в командном зачете лидирует город Псков с 6034 очками, за ним следуют Печоры с 5928 очками, Остров с 3936, Великие Луки с 3498, Невель с 2855, Струги Красные с 1361, Себеж с 1172 и Пушкинские Горы с 446 очками.

По итогам двух дней общего зачета места распределились следующим образом:

первое место занял Печорский муниципальный округ с 11052 очками;

второе место - город Псков с 9655 очками;

третье место - Островский муниципальный округ с 6888 очками;

четвертое место у города Великие Луки с 5751 очком;

пятое - у Невельского муниципального округа с 4848 очками;

шестое - у Стругокрасненского муниципального округа с 2357 очками;

седьмое - у Себежского муниципального округа с 1888 очками;

восьмое - у Пушкиногорского муниципального округа с 446 очками.

«Мы поздравляем всех победителей и призеров, благодарим тренерский состав за подготовку спортсменов!» - добавили в Федерации лыжных гонок Псковской области.