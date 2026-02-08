Около 140 спортсменов приняли участие в Первенстве Островского округа по лыжным гонкам

Открытое Первенство Островского муниципального округа по лыжным гонкам (3 этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам) принял лыжный центр «Юность» 7 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация лыжных гонок Псковской области

Около 140 участников вышли на дистанции от 1 до 10 км. Выпавший накануне снег сделал трассу более мягкой, усложнил работу спортсменам.

Администрация Островского МО приготовила для призеров медали и грамоты, а победители получили кубки.

«Впереди нас ждет 14 февраля “Лыжня России» в Великих Луках, 21-22 февраля - Чемпионат и Первенство Псковской области», - отметили в Федерации.