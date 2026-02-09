«Железные люди»: Тренер клуба «Супер фитнес» Дмитрий Филиппов о фитнес-гонке CRACE 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». Это передача о тех, кто не сдался и идет к своим стремлениям в отличие от большинства тех, кто сдались, заразились вирусом серой посредственности и живут, не задумываясь, для чего они проснулись.

Сегодня гость студии — футболист, гонщик с препятствиями, кроссфитер, атлет функционального многоборья и тренер клуба «Супер фитнес» Дмитрий Филиппов. Ведущий Георгий Пономарев поговорит с гостем о его спортивном пути, а также о недавней фитнес-гонке CRACE, в которой они вместе приняли участие.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.