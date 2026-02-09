ФК «Луки-Энергия» завершил первый этап южного тренировочного сбора

У футбольной команды «Луки-Энергия» завершился первый этап сбора в рамках подготовки к новому первенству Второй лиги 2026 года, проходивший в Евпатории, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.



Фото: Сергей Васильев

«Первый этап получился очень плодотворным. И он точно получился полезным. Работа была насыщенная. У футболистов было по две тренировки в день. Футболисты полностью выложились. Сейчас будет время перезагрузиться, ментально переключиться на новых партнёров, новый коллектив», – отметили в футбольном клубе.

Во время южного сбора клуб продолжил селекционную работу, итогом которой стало подписание контрактов с 21 футболистом. Среди них: восемь игроков прошлогоднего состава, семеро из которых – воспитанники великолукского футбола. К ним добавилось два местных участника первенства Юношеской футбольной лиги. В состав команды также вошли и 11 иногородних футболистов.

«Ребята влились в команду, работают на сборе с полной самоотдачей. Надеемся, что они принесут немало пользы в выполнение поставленных перед "Луки-Энергией" задач», – пояснили в клубе.

В процессе тренировочного сбора команда провела пять контрольных матчей, одержав в них четыре победы и уступив в одном. Подопечные Михаила Сальникова забили девять мячей, а пропустили шесть.

В проведенных играх тренерским штабом было задействовано в общей сложности 32 футболиста. Во всех пяти матчах приняли участие семь игроков: Александр Галимов, Степан Глебов, Василий Лунев, Геннадий Никитин, Иван Овсянкин, Игорь Шестаков и Николай Эджибия.

Несмотря на накопившуюся усталость, игроки провели неплохие игры, создавая хорошие моменты, уточнили в ФК «Луки-Энергия».

Сейчас у команды наступили заслуженные выходные. На второй этап футболисты, отдохнув, соберутся 13 февраля в Симферополе. Сбор будет продолжен в тренировочном комплексе «Крымтеплица», расположенном в поселке городского типа Аграрное.