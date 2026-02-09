ФК «Луки-Энергия» завершил первый этап южного тренировочного сбора

У футбольной команды «Луки-Энергия» завершился первый этап сбора в рамках подготовки к новому первенству Второй лиги 2026 года, проходивший в Евпатории, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.
Фото: Сергей Васильев
Во время южного сбора клуб продолжил селекционную работу, итогом которой стало подписание контрактов с 21 футболистом. Среди них: восемь игроков прошлогоднего состава, семеро из которых – воспитанники великолукского футбола. К ним добавилось два местных участника первенства Юношеской футбольной лиги. В состав команды также вошли и 11 иногородних футболистов.
В процессе тренировочного сбора команда провела пять контрольных матчей, одержав в них четыре победы и уступив в одном. Подопечные Михаила Сальникова забили девять мячей, а пропустили шесть.
В проведенных играх тренерским штабом было задействовано в общей сложности 32 футболиста. Во всех пяти матчах приняли участие семь игроков: Александр Галимов, Степан Глебов, Василий Лунев, Геннадий Никитин, Иван Овсянкин, Игорь Шестаков и Николай Эджибия.
Несмотря на накопившуюся усталость, игроки провели неплохие игры, создавая хорошие моменты, уточнили в ФК «Луки-Энергия».
Сейчас у команды наступили заслуженные выходные. На второй этап футболисты, отдохнув, соберутся 13 февраля в Симферополе. Сбор будет продолжен в тренировочном комплексе «Крымтеплица», расположенном в поселке городского типа Аграрное.