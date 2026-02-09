Первенство СЗФО по футзалу среди девушек стартовало в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футзалу среди девушек в трех возрастных категориях стартовало в Пскове в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Участницами соревнований станут 14 команд из четырех регионов, сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Стартовый игровой день открыли девочки до 14 лет. Команды в двух группах поборются за выход в полуфинал.

В турнире девочек до 12 лет сыграют «Альфа-09» и «Россиянка». Они определят победителя в двухматчевом противостоянии.

Девушки до 16 лет начнут групповой этап. После однокругового турнира будут проведены финал и матч за «бронзу».

Продолжительность матча у младших девочек — два тайма по 15 минут игрового времени. В остальных возрастах встречи пройдут в формате двух таймов по 20 минут игрового времени.

В соревнованиях не будет ничьих. При ничейном исходе в основное время соперники пробьют послематчевые пенальти. На групповом этапе победитель серии получит два очка, проигравший — одно.

Матчи первого игрового дня:

10:00 «Ленинградец» — «Футболика» (девочки до 14 лет);

11:20 «Балтика» — «Псков» (девочки до 14 лет);

12:40 «Татьяна» — «Барсы» (девочки до 14 лет);

15:20 «Альфа-09» — «Россиянка» (девочки до 12 лет);

16:40 «Альфа-09» — «Балтика» (девушки до 16 лет);

18:00 «Псков» — «СЛО-Ника» (девушки до 16 лет).

Все матчи можно посмотреть в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

