Областной турнир по таврелям завершился в Великих Луках

Таврелисты Псковской области определили сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин в областном чемпионате, который состоялся в эти выходные в Великих Луках, сообщается в группе Федерации таврелей Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация таврелей Псковской области

Турнир прошел в смешанном формате. Всего было 23 участника: шесть женщин и 17 мужчин. Всего было сыграно девять туров. На партию отводилось 10 минут с добавлением пяти секунд после каждого сделанного хода.

«Борьба выдалась напряженной, и порой непредсказуемой, по ходу турнира то и дело возникали сенсационные поражения рейтинг- фаворитов, еще раз доказывая - в таврелях борьба ведется до самого конца, с бесчисленным множеством комбинационных возможностей для обеих сторон», - отметили в федерации.

В мужском зачете первое место занял Илья Малашкин (9 очков из 9), второе Григорий Шаранков (7,5 очка из 9) и третье Михаил Николаев (6,5 очка из 9).

В женском зачете «золото» завоевала Кристина Якорева (5 очков из 9), «серебро» - Ася Якорева (5 очков из 9), а «бронза» досталась Эльзе Ивановой (5 очков из 9).

