«Главное — не падать ниже своего уровня»: псковский тренер рассказал, как совмещает работу и спорт

Главная мотивация для того, чтобы оставаться всегда тонусе и совмещать обыденную жизнь и спортивную карьеру, — это внутренние установки. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал атлет функционального многоборья и тренер псковского клуба «Супер фитнес» Дмитрий Филиппов, чья жизнь — пример дисциплины и силы духа.

Дмитрий Филиппов рассказал, как ему удаётся сохранять высокую физическую форму и мотивацию несмотря на изнурительный график.

«Всё начинается с внутренних установок и окружения, — ответил Дмитрий Филиппов . — Я смотрю на ближайшие соревнования, на людей — это мой ориентир. И ещё я должен быть опорой для своих близких. Это чувство долга. С детства у меня такое: даже если проигрываешь в футболе, нельзя опускаться. Надо идти до конца. Вот такая установка в голове и работает».

Гость студии отмечает, что большинство людей боится выйти из зоны комфорта, хотя понимает: можно жить лучше.