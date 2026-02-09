 
Спорт

Александр Козловский поздравил бойца ММА Руслана Шамилова с новой победой

0

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал уверенную победу на турнире ACA 200 в Москве, одолев сильного соперника из Бразилии. Слова поддержки спортсмену высказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«Это не просто личный успех спортсмена — это результат большого труда, силы характера и веры в себя. Такие победы прославляют малую родину, вдохновляют молодёжь и показывают, что наши земляки способны добиваться высочайших результатов на профессиональной арене. Желаю Руслану новых ярких поединков, крепкого здоровья и дальнейших побед!» - написал Александр Козловский. 

Напомним, поединок состоялся 6 февраля. Великолучанин сразился с бразильским бойцом Рене Песоа в весовой категории до 84 кг.

Ранее Руслан Шамилов победил в поединке с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

