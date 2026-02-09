Александр Козловский поздравил бойца ММА Руслана Шамилова с новой победой

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов одержал уверенную победу на турнире ACA 200 в Москве, одолев сильного соперника из Бразилии. Слова поддержки спортсмену высказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram-канал
Напомним, поединок состоялся 6 февраля. Великолучанин сразился с бразильским бойцом Рене Песоа в весовой категории до 84 кг.
Ранее Руслан Шамилов победил в поединке с Гаджимурадом Хирамагомедовым.
