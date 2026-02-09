Пскович выступит на чемпионате России по армрестлингу среди спортсменов с ПОДА

Чемпионат России по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проходит в столице Орловской области с 7 по 13 февраля. Псковскую область на арене представляет ветеран боевых действий гвардии старший лейтенант Евгений Казаков. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал президент Федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков.

Фото: Alicom_ph_Spb

Евгений Казаков - единственный представитель региона на этих соревнованиях. Он будет бороться правой рукой.

Как рассказал президент Федерации армрестлинга Псковской области, Евгений Казаков заслужил право на участие в турнире, заняв призовое место на всероссийских соревнованиях в Гатчине (Ленинградская область) в июле 2025 года. Там он выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошёл в состав сборной Псковской области.

Сейчас в его весовой категории, по предварительным данным, зарегистрировано восемь участников, включая четырёх кандидатов в мастера спорта, трёх мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса.

Соревнования по правой руке, в которых выступает пскович, пройдут 11 февраля. Тренирует спортсмена Евгений Юринов.

Евгений Казаков в 2022 году в качестве командира отделения полковой разведки 76 Псковской десантно-штурмовой дивизии принял участие в специальной военной операции на Украине. В одном из боев он был тяжело ранен, но не вышел из боя, выполнил свой воинский долг до конца, проявив при этом стойкость и героизм. Евгений Казаков был награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.