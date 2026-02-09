Пскович завоевал четыре медали на чемпионате Европы по зимнему плаванию

Псковский пловец Марк Мордовцев выступил на чемпионате Европы по зимнему плаванию (European Ice Swimming Championships), который проходит в итальянском Мольвено, сообщил спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Марк Мордовцев / «ВКонтакте»

В ледяном бассейне с водой температурой всего +1,5 градуса спортсмен завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль в личном первенстве: 2-е место за 50 метров на спине; 50 метров брассом и 100 метров брассом. А также 3-е место за 100 метров вольным стилем.

Соревнования проходили в 50-метровом открытом бассейне, установленном в горной местности. В этом году турнир собрал 511 участников из 32 стран, что делает его одним из самых масштабных в истории зимнего плавания.