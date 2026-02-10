В Пскове кипит борьба за звание чемпионов Школьной баскетбольной лиги

В эти минуты в Пскове на площадке спортивной школы олимпийского резерва «Барс» в самом разгаре региональный финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За право представлять Псковскую область на следующем этапе сражаются четыре коллектива среди девушек и столько же среди юношей, прошедших отбор в дивизионных соревнованиях.

Сейчас за победу борются девушки.

Итоги баталий и имена новых чемпионов Псковской области станут известны уже сегодня.

Напомним, Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» открывает финальную страницу регионального этапа сезона 2025-2026 годов. Как уточнили организаторы, XIX сезон проекта вновь подтверждает статус лиги как одного из самых масштабных и значимых школьных спортивных проектов страны, объединяя сотни тысяч юных баскетболистов из разных уголков России.