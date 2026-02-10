 
Спорт

«Умная» спортивная площадка появится в псковской Тямше

0

Строительство «умной» спортивной площадки в этом году планируется произвести в деревне Тямша Псковского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В настоящее время активно ведем процесс подготовки: подобрали подходящий земельный участок, отвечающий необходимым требованиям. Учитывая запрос населения на инфраструктуру спорта, подошли к вопросу размещения будущей площадки на территории Тямши максимально рационально: участок под строительство расположен в непосредственной близости от Тямшанской гимназии, что позволит пользоваться объектом и учащимся, и местному населению. Близость к учебному учреждению позволит также обеспечить большую сохранность инфраструктуры от проявлений вандализма», - сообщила Наталья Федорова.

 

Она отметила, что закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов по линии министерства спорта Псковской области, подготовку основания под площадку берет на себя округ за счет средств местного бюджета. Основные работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026