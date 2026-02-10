«Умная» спортивная площадка появится в псковской Тямше

Строительство «умной» спортивной площадки в этом году планируется произвести в деревне Тямша Псковского муниципального округа, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В настоящее время активно ведем процесс подготовки: подобрали подходящий земельный участок, отвечающий необходимым требованиям. Учитывая запрос населения на инфраструктуру спорта, подошли к вопросу размещения будущей площадки на территории Тямши максимально рационально: участок под строительство расположен в непосредственной близости от Тямшанской гимназии, что позволит пользоваться объектом и учащимся, и местному населению. Близость к учебному учреждению позволит также обеспечить большую сохранность инфраструктуры от проявлений вандализма», - сообщила Наталья Федорова.

Она отметила, что закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов по линии министерства спорта Псковской области, подготовку основания под площадку берет на себя округ за счет средств местного бюджета. Основные работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.