«Беседка»: Планы и задачи ФК «Псков» 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гости студии - директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин и главный тренер клуба Игорь Васильев.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ними планы и задачи ФК «Псков» на новый сезон. Чем живет клуб сегодня? Какие изменения произошли в команде? В каких турнирах планируют участвовать псковские футболисты?

Об этом и не только — в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.