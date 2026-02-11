Ветеран псковской Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо

В Москве прошли всероссийские соревнования по дзюдо среди мастеров и любителей, приуроченные ко Дню защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области. Победу в своей возрастной группе одержал бывший командир псковского СОБР «Гепард» Алексей Холодков.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Турнир собрал более 160 спортсменов из разных регионов России.

В своей возрастной группе уверенную победу одержал член Совета ветеранов регионального управления — полковник полиции в отставке Алексей Холодков, бывший командир псковского СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области.

Опытный дзюдоист прошёл все этапы состязаний и поднялся на высшую ступень пьедестала. Свою победу Алексей Холодков посвятил 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка, юбилейные даты которых отмечаются в этом году.