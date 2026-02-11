 
Спорт

Иван Белугин поздравил локнянских баскетболисток с победой на чемпионате лиги «КЭС-БАСКЕТ»

С блестящим выступлением в региональном финале чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» локнянских спортсменок поздравил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале. 


Фото: Иван Белугин / Telegram

По словам главы, девушки показали уверенную, красивую и по-настоящему командную игру. Победа в полуфинале над командой города Острова и убедительный финал против команды из Пскова со счетом 63:32 — результат большого труда, самоотдачи и характера.

Капитан команды Анастасия Васильева признана самым ценным игроком регионального финала, что является заслуженным признанием мастерства и лидерства на площадке.

«Впереди финал Северо-Западного федерального округа в Петрозаводске. Уверен, вы достойно представите Псковскую область и наш округ. Желаю уверенности, спортивной удачи и новых побед. Мы гордимся вами и болеем за вас всей душой!» — поздравил Иван Белугин. 

Напомним, вчера в Пскове завершился региональный финал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В борьбе за первое место победу одержали женская команда из Локни и мужская команда из Пскова. Турнир прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва «Барс».

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

