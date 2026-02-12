 
Спорт

Этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам пройдет в Стругах Красных 15 февраля

0

Лыжная прогулка классическим стилем пройдет 15 февраля в Стругах Красных. В этот день все желающие смогут испытать свои силы, а ветераны лыжного спорта пробегут десять километров по облегченной трассе в рамках очередного этапа открытого Кубка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.


Фото здесь и далее: Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова

Начало мероприятия запланировано на 12.00, регистрация участников завершится в 11:30. Сбор у школы.

 

Напомним, этапы открытого Кубка ветеранов среди лыжников в этом году стартовали в Псковской области с 3 января.  

Помимо этого, 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Основная площадка - в Великих Луках. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026