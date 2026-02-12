Этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам пройдет в Стругах Красных 15 февраля

Лыжная прогулка классическим стилем пройдет 15 февраля в Стругах Красных. В этот день все желающие смогут испытать свои силы, а ветераны лыжного спорта пробегут десять километров по облегченной трассе в рамках очередного этапа открытого Кубка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Обществе ветеранов лыжного спорта города Пскова.



Фото здесь и далее: Общество ветеранов лыжного спорта города Пскова

Начало мероприятия запланировано на 12.00, регистрация участников завершится в 11:30. Сбор у школы.

Напомним, этапы открытого Кубка ветеранов среди лыжников в этом году стартовали в Псковской области с 3 января.

Помимо этого, 14 февраля сразу в нескольких муниципалитетах Псковской области пройдет всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». Основная площадка - в Великих Луках.