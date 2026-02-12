Первенство по гиревому спорту среди юношей и девушек впервые прошло в Псковской области

Первенство и чемпионат Псковской области по гиревому спорту состоялись 11 февраля в спортивном комплексе «Писковичи». Соревнования проводились в классическом рывке гири. При этом первенство среди юношей и девушек прошло в области впервые за много лет. В нем приняли участие семь молодых спортсменов в возрасте до 16 лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото и видео: Елена Демченкова / ПЛН

Как пояснил главный судья соревнований Николай Лапшин, все ребята показали достойные результаты, в каждой категории шла упорная борьба.

Девушки рвали гирю весом 8 кг. Первой стала Елизавета Калыта с результатом 167 подъемов, второй — Алена Калыта с результатом 140 подъемов.

Юноши до 14 лет работали с гирей 6 кг. Первым стал Вячеслав Козлов с результатом 257 подъемов, вторым — Ярослав Дроздов с результатом 205 подъемов, третьим — Владимир Калыта с результатом 184 подъема. У юношей 14-16 лет была гиря весом 10 кг. На первом месте Гавриил Дроздов с результатом 222 подъема. На втором — Дмитрий Козлов с результатом 146 подъемов.

Ребята тренируются в муниципальном центре дополнительного образования «Юность». Некоторые занимаются с гирями уже четвертый год. Однако, по словам тренера, детям нужна долгая общая физическая подготовка, прежде чем выходить на соревнования по гиревому спорту. Задачей этих первых соревнований было попробовать, что такое соревнования, и отработать полные 10 минут, не поставить гирю раньше. С этой задачей дети справились.

Все юные спортсмены занимаются не только гиревым спортом, но и другими видами спорта: греблей, легкой атлетикой, самбо. Соревнованиями и своим выступлением сами юноши и девушки остались довольны.

Тренировки по гиревому спорту проводятся по вторникам, четвергам с 18:15 и субботам с 15:30 в центре «Юность» по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 33. Вход с задней стороны здания.