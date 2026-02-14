Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх

Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии.

Фото: РИА Новости

Россиянин, шедший 12-м после короткой программы, чисто исполнил произвольную программу, набрав 184,49 балла. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла,

Первое место занял казахстанец Михаил Шайдоров (291,58), вторым стал японец Юма Кагияма (280,06), третьим — японец Сюн Сато (274,90).

Двукратный чемпион мира, трижды победитель Финала Гран-при ISU американец Илья Малинин (264,49) занял восьмое место.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала уровень судейства фигурного катания на Олимпиаде в Италии.

«Безобразно судят! Я рада, что закончила работать, я вам честно скажу», — сказала она в студии Okko после прокатов.

Сам фигурист заявил, что доволен своим выступлением в произвольной программе на Олимпиаде в Италии, отметив поддержку болельщиков, пишет РИА Новости.

«Доволен, прокат шел легко, все получалось. Не знаю, что можно было сделать лучше. Тройной риттбергер можно было сделать, но сделал надежный, уверенный двойной, что даже и не хуже. <...> Чистый прокат дорогого стоит. Поддержка была феноменальная. Меня поддерживали больше всех других спортсменов, мне кажется. Когда я услышал, мне стало спокойно, пришла уверенность, это меня очень зарядило это на прокат. Спасибо болельщикам», — сказал Гуменник в интервью Okko.

Спортсмену 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.