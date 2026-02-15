 
Спорт

В Великих Луках состоялся турнир по боксу, посвящённый памяти Геннадия Цветкова

0

В Великих Луках состоялся турнир по боксу, посвящённый памяти выдающегося тренера и спортсмена Геннадия Цветкова. Соревнования прошли в зале бокса на улице Клевцова и собрали сильнейших юных и взрослых боксёров из разных регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Е. Николаенков

Геннадий Александрович родился 2 февраля 1950 года. Он был не только профессиональным тренером, воспитавшим целую плеяду спортсменов — чемпионов, кандидатов и мастеров спорта, — но и сам являлся ярким представителем советской школы бокса. Мастер спорта СССР, многократный чемпион Псковской области, финалист всесоюзных турниров, участник спартакиад РСФСР — его спортивная биография служит примером преданности делу и высочайшего профессионализма.

Участников турнира приветствовал заместитель главы города Сергей Агарёв, отметивший значимость подобных соревнований для развития спорта и сохранения памяти о людях, внёсших весомый вклад в воспитание молодёжи. Также на мероприятии присутствовали участники специальной военной операции.

«Всего в турнире приняли участие 120 спортсменов не только из Псковской, но и из Тверской области, что подчёркивает межрегиональный статус соревнований и высокий интерес к турниру памяти Геннадия Цветкова», - отметили в администрации.

 

Геннадий Александрович всегда подчёркивал, что в спорте решающую роль играют не врождённые способности, а желание работать и умение тренироваться до седьмого пота. Железная дисциплина и неутомимая работоспособность стали краеугольным камнем его учебно-воспитательного и тренировочного процесса. Обладая тонким педагогическим чутьём, он понимал, что формирует в своих учениках не только боксёров, но и характер, мировоззрение, жизненные принципы.

29 июня 2021 года Геннадий Александрович Цветков ушёл из жизни, оставив яркий и неизгладимый след в истории спорта.
«Школа Цветкова» — это школа, которая учит думать на ринге. Он учил драться — но только в рамках спорта, не обижая слабых, а защищая их; учил бить, но вместе с тем — уходить от ударов и терпеть. За годы тренерской деятельности он воспитал пять мастеров спорта, которые и сегодня продолжают традиции своего наставника, передавая его философию новым поколениям боксёров.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026