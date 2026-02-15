В Великих Луках состоялся турнир по боксу, посвящённый памяти Геннадия Цветкова

В Великих Луках состоялся турнир по боксу, посвящённый памяти выдающегося тренера и спортсмена Геннадия Цветкова. Соревнования прошли в зале бокса на улице Клевцова и собрали сильнейших юных и взрослых боксёров из разных регионов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Е. Николаенков

Геннадий Александрович родился 2 февраля 1950 года. Он был не только профессиональным тренером, воспитавшим целую плеяду спортсменов — чемпионов, кандидатов и мастеров спорта, — но и сам являлся ярким представителем советской школы бокса. Мастер спорта СССР, многократный чемпион Псковской области, финалист всесоюзных турниров, участник спартакиад РСФСР — его спортивная биография служит примером преданности делу и высочайшего профессионализма.

Участников турнира приветствовал заместитель главы города Сергей Агарёв, отметивший значимость подобных соревнований для развития спорта и сохранения памяти о людях, внёсших весомый вклад в воспитание молодёжи. Также на мероприятии присутствовали участники специальной военной операции.

«Всего в турнире приняли участие 120 спортсменов не только из Псковской, но и из Тверской области, что подчёркивает межрегиональный статус соревнований и высокий интерес к турниру памяти Геннадия Цветкова», - отметили в администрации.

Геннадий Александрович всегда подчёркивал, что в спорте решающую роль играют не врождённые способности, а желание работать и умение тренироваться до седьмого пота. Железная дисциплина и неутомимая работоспособность стали краеугольным камнем его учебно-воспитательного и тренировочного процесса. Обладая тонким педагогическим чутьём, он понимал, что формирует в своих учениках не только боксёров, но и характер, мировоззрение, жизненные принципы.

29 июня 2021 года Геннадий Александрович Цветков ушёл из жизни, оставив яркий и неизгладимый след в истории спорта.

«Школа Цветкова» — это школа, которая учит думать на ринге. Он учил драться — но только в рамках спорта, не обижая слабых, а защищая их; учил бить, но вместе с тем — уходить от ударов и терпеть. За годы тренерской деятельности он воспитал пять мастеров спорта, которые и сегодня продолжают традиции своего наставника, передавая его философию новым поколениям боксёров.