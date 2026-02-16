 
Соревнования по подледному лову рыбы пройдут в Опочецком округе 21 февраля

0

Традиционное соревнование по подледному лову рыбы на озере Коложо (Рясинское) пройдет в Опочецком муниципальном округе 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Регистрация участников продлится с 08:00 до 08:50. Соревнования стартуют в 09:00.

Участники смогут состязаться в нескольких номинациях:

  • личное первенство;
  • семейное первенство «Папа, мама, я - рыбацкая семья»; 
  • семейное первенство «Рыболовная династия», в котором могут участвовать не менее двух поколений;
  • «Женская рыбная удача».

Также организаторы учредили специальные номинации: «Старейший участник» и «Самый юный участник». Подробнее о конкурсе можно узнать в положении

