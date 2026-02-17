Массовое обливание холодной водой устроят на псковском пляже 22 февраля

Всероссийская акция «Быть здоровым — это модно!», посвященная массовому закаливанию, состоится в Пскове 22 февраля, сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области / «ВКонтакте»
Акция пройдёт более чем в 60 городах России.
Сбор в 11:30 на городском пляже со стороны Мирожского монастыря (Красноармейская набережная, 16А). Желающим присоединиться к акции нужно заранее зарегистрироваться в группе федерации зимнего плавания.
Всем участникам бесплатно выдадут футболки и ведра на месте проведения мероприятия.