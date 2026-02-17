 
Спорт

Массовое обливание холодной водой устроят на псковском пляже 22 февраля

0

Всероссийская акция «Быть здоровым — это модно!», посвященная массовому закаливанию, состоится в Пскове 22 февраля, сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области / «ВКонтакте»

Акция пройдёт более чем в 60 городах России.

«Кульминацией мероприятия станет массовое обливание холодной водой из ведра. Может присоединиться любой желающий в возрасте от 5 лет и старше. Это не просто закаливание, а символ силы духа, личного преодоления и единства людей», - заявили в федерации.

Сбор в 11:30 на городском пляже со стороны Мирожского монастыря (Красноармейская набережная, 16А). Желающим присоединиться к акции нужно заранее зарегистрироваться в группе федерации зимнего плавания. 

Всем участникам бесплатно выдадут футболки и ведра на месте проведения мероприятия.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026