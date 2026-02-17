Массовое обливание холодной водой устроят на псковском пляже 22 февраля

Всероссийская акция «Быть здоровым — это модно!», посвященная массовому закаливанию, состоится в Пскове 22 февраля, сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области / «ВКонтакте»

Акция пройдёт более чем в 60 городах России.

«Кульминацией мероприятия станет массовое обливание холодной водой из ведра. Может присоединиться любой желающий в возрасте от 5 лет и старше. Это не просто закаливание, а символ силы духа, личного преодоления и единства людей», - заявили в федерации.

Сбор в 11:30 на городском пляже со стороны Мирожского монастыря (Красноармейская набережная, 16А). Желающим присоединиться к акции нужно заранее зарегистрироваться в группе федерации зимнего плавания.

Всем участникам бесплатно выдадут футболки и ведра на месте проведения мероприятия.