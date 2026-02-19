Псковская легкоатлетка завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях в Петербурге

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова стала бронзовым призером всероссийских соревнований «Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева», которые завершились 18 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

В секторе прыжков в высоту спортсменка показала результат 1,86 метра. Лишь по попыткам она уступила петербургской спортсменке Марии Кочановой, занявшей второе место. Победительницей соревнований стала Кристина Королева, представляющая Липецкую область.

Наталья Спиридонова тренируется под руководством Екатерины Алексеевой.