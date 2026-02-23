«Железные люди»: 42 км в минус 45

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

Ведущий Георгий Пономарев обычно приглашает на разговор людей немного «невсебешных» в хорошем смысле слова, и сегодня участницей программы станет спортсменка, красавица и немного марсианка Наталья Бугаева. Она не просто пробежала марафонскую дистанцию в 42 с лишним километра, а сделала это в Якутии в минус 45 градусов. В новом выпуске программы «Железные люди» она поделится впечатлениями об участии в марафоне в непростых условиях.

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.