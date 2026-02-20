ФК «Псков» сыграл вничью в Петербурге и потерял шансы на победу в турнире полпреда

Футбольный клуб «Псков» провел третий матч в рамках группового этапа турнира на призы полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в пятницу, 20 февраля, подопечные главного тренера Игоря Васильева встретились с игроками команды «Звезда» (Санкт-Петербург). Матч во Дворце спортивных игр «Зенит» завершился со счетом 0:0.

Набрав два очка в трех матчах, «Псков» занимает последнее, пятое место в группе Б. В турнире лидирует «Максима-Нева», набравшая 7 очков в четырех матчах. Даже в случае победы в заключительном матче первого этапа 21 февраля псковская команда не сумеет занять первое место, которое дает право сыграть в финале с победителем группы А.

Напомним, первый этап соревнований завершится 21 февраля. Победители групп встретятся в финале, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, поспорят за «бронзу». Оставшиеся клубы разыграют места с пятого по десятое. Финальный день турнира — 23 февраля. Матчи проходят в формате двух таймов по 40 минут.

Победитель проводящегося с 2000 года традиционного турнира будет награжден эксклюзивным трофеем, выполненным по заказу ОФФ «Северо-Запад». На приз нанесены гербы субъектов Северо-Западного федерального округа.