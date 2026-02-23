«Страх отключается»: историей преодоления себя поделилась псковская спортсменка

Историей преодоления себя поделилась псковская спортсменка Наталья Бугаева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В позапрошлом году я переплывала Кольский залив, есть в Мурманске фестиваль "Мурманская миля". Он проходит каждый год. Когда я в нем участвовала, я плавать нормально не умела. Вода тогда была +8, плыть можно только в купальнике. А еще когда ты плывешь, там же волны, ветер, и в какой-то момент я плыла и не чувствовала уже ни рук, ни ног. Сначала происходила некая паника, но ты просто на автомате плывешь, другие-то части тела двигаются. Ты как бы говоришь себе: "Это нормально", страх отключается и плывешь дальше», - поделилась Наталья Бугаева.

Спортсменка отметила, что интерес к преодолению себя у нее был с детства. «Я любила ходить в походы, бегала с самого детства», - подытожила гостья студии.