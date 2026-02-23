 
Спорт

«Страх отключается»: историей преодоления себя поделилась псковская спортсменка

0

Историей преодоления себя поделилась псковская спортсменка Наталья Бугаева в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В позапрошлом году я переплывала Кольский залив, есть в Мурманске фестиваль "Мурманская миля". Он проходит каждый год. Когда я в нем участвовала, я плавать нормально не умела. Вода тогда была +8, плыть можно только в купальнике. А еще когда ты плывешь, там же волны, ветер, и в какой-то момент я плыла и не чувствовала уже ни рук, ни ног. Сначала происходила некая паника, но ты просто на автомате плывешь, другие-то части тела двигаются. Ты как бы говоришь себе: "Это нормально", страх отключается и плывешь дальше», - поделилась Наталья Бугаева. 

Спортсменка отметила, что интерес к преодолению себя у нее был с детства. «Я любила ходить в походы, бегала с самого детства», - подытожила гостья студии. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026