Новый фитнес-клуб «Электрон»: как возрождают легендарный спорткомплекс в Пскове

Новый фитнес‑клуб «Электрон» открывает двери в Пскове. Как объединяют традиции и инновации, формируют команду профессионалов и создают пространство, где спорт становится привычкой и образом жизни? Из чего складывается концепция нового «Электрона», почему здесь делают ставку на комфорт и долгосрочные отношения с клиентами? Об этом рассказали в эфире радио ПЛН FM (102.6) владелец универсального спортивного комплекса «Электрон» Виталий Зайцев, старший тренер фитнес-клуба Наталья Красницкая и мастер-тренер Дмитрий Кубарский.

Ведущий: Виталий Николаевич, начнем с главного. Все знают, что такое спорткомплекс «Электрон». Старшее поколение псковичей имеет свои ассоциации. Как возникла идея объединить в одном месте то, что было, с новым современным фитнес-клубом?

Виталий Зайцев: Эта идея, на самом деле, прошла очень длительный путь. Зародилась она ещё в 2017 году, а в 2018 году мы приобрели на торгах этот комплекс. И уже тогда появилась мысль создать спортивный объект с максимально развитой инфраструктурой. На самом деле, если смотреть на пример столичных фитнес‑клубов, а их много, очень достаточное количество, но при этом не так много фитнес‑клубов с бассейном. Поэтому такое решение — это то преимущество, которое, так скажем, очень сложно преодолеть конкурентам. Таким образом, помимо возобновления работы бассейна и спортивного комплекса, а также его реновации, мы планировали развитие именно за счёт прироста фитнес‑клуба. В 2021 году мы приобрели соседнее здание. И вот без малого 5 лет мы занимались созданием этого пространства. Почему так долго? Причины — финансовые сложности плюс проработка всех моментов: проектов, согласований, деталей. То есть всё это, на самом деле, небыстро. И для того, чтобы дать действительно какой‑то серьёзный эффект, нужно время, а помимо него — ещё и финансовые вложения.

Ведущий: В Пскове есть множество фитнес-клубов, спортзалов и тренажерных залов. Они отличаются по формату и названиям, но все предлагают услуги на любой вкус и кошелек. Конкуренция за клиентов очень высока. Как вы планируете привлекать посетителей в свой фитнес-клуб «Электрон»?

Виталий Зайцев: Мы решали эту задачу стратегически, пройдя долгий путь тщательного планирования. Прежде всего, ключевым преимуществом, позволяющим нам конкурировать на высоком уровне, стала богатая инфраструктура — в частности, наличие бассейна. Второй важный момент касается самого подхода к созданию объекта: в отличие от большинства фитнес‑клубов, которые обычно размещаются в уже готовых помещениях — будь то арендованные пространства или помещения в собственности, зачастую бывшие заводские цеха или подвальные помещения со свойственными им недостатками, — мы создавали объект практически с нуля. Особое внимание уделили организации пространства: основной зал получился целиковым, без внутренних перегородок, квадратной формы, площадью в тысячу квадратных метров, с девятиметровыми потолками, которые мы не стали занижать. Благодаря такому решению удалось добиться объёмно‑пространственного восприятия — в зале легко дышится, объём воздуха большой, находиться там комфортно и приятно. Эти стратегические моменты крайне сложно изменить впоследствии: в фитнес‑бизнесе можно обновить тренажёры, сменить команду тренеров или скорректировать ценовую политику, но такие базовые факторы, как конфигурация помещения и развитая инфраструктура, остаются ключевыми. И, наконец, третий немаловажный аспект — локация: фитнес‑комплекс расположен по адресу: город Псков, улица Киселёва, дом 1, в районе Ближнее Завеличье. Это густозастроенный жилой сектор с большим потоком местных жителей, для которых удобное расположение комплекса становится дополнительным преимуществом.

Хочу поблагодарить администрацию города — нам действительно повезло: как раз в период открытия нашего комплекса была построена новая дорога со сквозным проездом. Насколько я понимаю, её проложили в первую очередь для обеспечения подъезда к вновь открытой школе. Для нас же это стало серьёзным преимуществом с точки зрения функционирования объекта: теперь отсутствуют пробки, а сама дорога — удобная и современная. К ней добавлена качественная пешеходная дорожка со всеми необходимыми знаками, а в вечернее и ночное время территория хорошо освещается благодаря продуманной подсветке. Таким образом, инфраструктура района развивается на глазах.

Отдельную работу мы провели самостоятельно: в 2020 году обустроили парковку — полностью заасфальтировали и подготовили территорию. Так что можно сказать, что мы совместно с администрацией активно участвуем в развитии этого городского участка.

Ведущий: Любой спортзал — это не только оборудование и залы, но и тренеры. Поэтому хотелось бы узнать о команде, которая работает в фитнес-клубе «Электрон». Обращаюсь к вам, Наталья. Кто ваши тренеры? Как организована работа в этом клубе?

Наталья Красницкая: Мы набирали тренеров, руководствуясь нашим основным девизом — «Привычка как образ жизни», с акцентом на функциональный тренинг. Именно из этого исходил весь процесс формирования команды.

Нам были нужны люди, которые прежде всего разбираются в реабилитации, хорошо знают анатомию и биомеханику. При подборе мы учитывали не только опыт работы, но и заинтересованность, «горящие глаза» — то есть искренний интерес к делу. Важно было найти тех, кто хочет работать с клиентами вдолгую, добиваться пролонгированного эффекта и не допускать разочарований. Такие специалисты должны уметь вникать в каждую индивидуальную историю и искренне желать разобраться в ней.

За годы работы я неоднократно слышала от клиентов, что в других местах бывает так: идёшь на тренировку, например, в понедельник в 9 утра и уже заранее знаешь, на какой тренажёр пойдёшь первым. Это то самое «замыливание», которого мы стремимся избежать. Мы хотим, чтобы в рамках одного тренинга и при индивидуальной работе подходы были разнообразными.

Именно по этим качествам каждого тренера — включая наличие стремления к развитию и саморазвитию — мы и собирали команду. И я очень довольна командой.

Ведущий: Дмитрий, в мире фитнеса, особенно в Пскове и за его пределами, вас знают. Вы - человек известный. Что побудило вас присоединиться к фитнес-клубу «Электрон»?

Дмитрий Кубарский: Меня в первую очередь замотивировала личная заинтересованность владельца и его общий подход к организации фитнес‑пространства в Пскове. Не скрою: для меня «Электрон» — место с особой историей. Именно здесь, на этом стадионе, я начинал свою футбольную карьеру — играл и в большой футбол, и в мини‑футбол. Поэтому мне особенно приятно, что эту локацию обустраивают и превращают в настоящую зону притяжения для горожан, причём на очень высоком уровне.

Не менее важный фактор — оснащённость зала. Видно, какие силы вкладываются в его развитие: установлены тренажёры премиум‑сегмента, продуманно обустроены раздевалки, есть подогрев пола — такого я не встречал ни в Санкт‑Петербурге, ни в Москве, хотя работал в клубах разных ценовых категорий. Это действительно впечатляет.

Кроме того, у нас есть возможность предлагать клиентам самые разные форматы тренировок. Желающие могут заниматься со свободными весами — у нас есть несколько силовых рам, обширный гантельный ряд, штанги, гири разного веса. Для любителей бокса предусмотрены мешки, доступны функциональные тренировки, TRX‑петли, а также просторная зона кардиотренажёров.

Когда заходишь в зал, сразу чувствуешь: находиться здесь приятно. На мой взгляд, для специалиста в этой сфере это принципиально важно — испытывать тёплые чувства к месту, где работаешь. «Электрон» как раз такое место: с первого взгляда понимаешь — это то, что нужно. И для работы, и для посетителей.

Ведущий: Уйдем немного в организационную тему. Виталий, кто ваша целевая аудитория? Кто ваш клиент?

Виталий Зайцев: Мы ориентируемся на средний сегмент по ценам и на премиум‑уровень по качеству. Мы не самый дорогой фитнес в городе — занимаем среднюю позицию. Мы сознательно не стали завышать цены, но и не стремимся себя обесценивать. В цену входит оплата труда персонала и необходимость окупать оборудование. Ещё раз: наша позиция — средние цены и премиум‑качество. Мы хотим, чтобы у человека после посещения оставались положительные эмоции, чтобы он понимал — он получил больше, чем заплатил.

Мы рассчитываем на клиентов, которые останутся с нами надолго. Проект долгосрочный: окупаемость возможна лишь через десятки лет. Он не окупится ни завтра, ни через год — затраты очень велики при невысокой рентабельности. Это не супердоходный бизнес. Я участвую в проекте, потому что уже есть объект — бассейн и спортивный комплекс. Сейчас идёт процесс рекапитализации: мы развиваем эту точку, чтобы она стала местом притяжения для горожан.

Поэтому мы придерживаемся курса на средние цены и премиальное качество. Будем продолжать развивать сервис. Нам важно, чтобы у нас были постоянные посетители. Мы хотим создать особую атмосферу — не только за счёт помещения, но и благодаря персоналу и гостям. Наша цель — чтобы в клубе царили дружелюбие, позитив и целеустремлённость, чтобы каждый чувствовал настрой на достижение результатов, заботу о красоте и здоровье.

Ведущий: Современный фитнес-клуб — это комплекс, включающий в себя различные зоны для занятий спортом и отдыха. В уже упоминали, что есть спортивный зал, бассейн, раздевалки и другая инфраструктура. Не секрет, что на «Электроне» работает кафе. Возникает вопрос, как все эти элементы объединяются в единое пространство? Сможет ли посетитель, например, после тренировки в зале пойти поплавать в бассейн или наоборот? Хотя, насколько мне известно, такое случается редко. Также интересно узнать, будет ли в клубе бар или зона здорового питания. Какие планы у вас на этот счёт?

Виталий Зайцев: Мы однозначно не планируем ограничивать доступ в бассейн после занятий в тренажёрном зале. Сама суть развития нашего спортивного объекта как раз и заключается в том, чтобы посетители могли полноценно использовать все его возможности. С момента открытия в 2020 году мы активно развиваем детское направление: предлагаем занятия по детскому плаванию, гимнастике и аэробике. Раньше в нашем распоряжении был универсальный зал, но сейчас он переоборудован специально для гимнастики и аэробики.

Родители, приводящие детей на тренировки, обычно проводят время ожидания в фойе или кафе. Наша цель — выстроить инфраструктуру так, чтобы семья могла использовать это время максимально эффективно, а не коротать его за телефоном или чашкой кофе. Вполне естественно, когда ребёнок занимается плаванием или гимнастикой, а родитель в это время тренируется в тренажёрном зале. Комбинации могут быть самыми разными, но идея одна: время не теряется на дорогу или ожидание, а идёт на пользу всем членам семьи.

Семья может комфортно провести у нас полдня. Удобство расположения особенно заметно после открытия рядом школы: можно привезти ребёнка на занятия и сразу отправиться на тренировку либо заехать за ним и потом заняться спортом.

Важнейшее преимущество комплекса — объединение разнообразных спортивных направлений и развитой инфраструктуры на одной площадке. Это существенно экономит время: больше не нужно разъезжать по разным районам города — отдельно на тренировку, отдельно отвозить ребёнка на плавание или гимнастику. Всё необходимое сосредоточено в одном месте.

Кафе работает у нас с самого открытия комплекса. В настоящее время совместно с тренерами мы прорабатываем ассортимент спортивного питания, чтобы дать посетителям возможность приобретать его до или после тренировок. Всё необходимое для реализации этой задачи уже подготовлено и функционирует.

Ведущий: Сосредоточимся на организации тренировок. Наталья, понятно, что современный спортзал – это не советская качалка, где блины, гири и турник. В значительной степени важно разнообразие: групповые программы, индивидуальные тренировки. Я так понимаю, что всё это будет, или как вы планируете организовывать этот процесс?

Наталья Красницкая: В ближайшее время мы откроем два аэробных зала площадью по 120 квадратных метров каждый — с высокими потолками. Об этом мы уже анонсируем. На данный момент мы определили основные направления работы в аэробике: это функциональный тренинг, силовые занятия, йога, растяжка. Всё это появится, но чуть позже — нам нужно некоторое время для завершения подготовительных моментов.

Наша принципиальная позиция остаётся прежней: мы стремимся не разочаровать людей, а, напротив, привлечь их и помочь сделать фитнес частью повседневной жизни. Мы хотим, чтобы занятия стали не просто эпизодическим увлечением, а устойчивой привычкой — ведь именно привычка и дисциплина работают эффективнее любой краткосрочной мотивации.

Мы ставим перед собой задачу показать: вести активный образ жизни может быть легко, увлекательно и эмоционально насыщенно. Именно к этому мы стремимся — и в тренажёрном зале, и в будущих аэробных помещениях. Наша цель — создать особую атмосферу, где люди приходят не просто потому, что «надо», а потому, что им искренне хочется. Мы работаем над тем, чтобы у посетителей возникало желание возвращаться к нам.

Ведущий: Интересен подход тренера к клиенту. Дмитрий, возможно, многие посетители зала, особенно те, кто не слишком опытен, приходят с желанием похудеть. Они часто говорят: «Я хочу похудеть». Или: «Я хочу, чтобы вы помогли мне похудеть». А еще они могут сказать: «К 8 марта, к 9 мая или к лету хочу кубики на животе». Как опытный тренер, как вы общаетесь с такими клиентами?

Дмитрий Кубарский: Конечно, со всеми мы общаемся по‑разному — всё субъективно. При этом важно проявлять гибкость, причём в значительной степени.

Меня искренне радует, что Наталья затронула тему интеграции человека в систему здорового образа жизни — мы даже не обсуждали это заранее. Для меня в первую очередь важно услышать и понять запрос человека. Уже отталкиваясь от него, я объясняю, какими путями можно достичь желаемого результата, а в каких случаях цель может оказаться недостижимой. Ведь не всякий запрос, как известно, реалистичен.

Моя задача — спокойно и деликатно показать человеку возможные пути достижения цели и помочь ему встроиться в эту систему так, чтобы занятия стали ежедневной привычкой, а не эпизодическими «залётами». Бывает, человек приходит на месяц, видит первый результат, затем сталкивается с застоем — и уходит разочарованным.

Я стараюсь донести мысль, что путь к результату — это долгий, планомерный и дисциплинированный процесс. В этом смысле я выступаю не в роли наставника с «плеткой», а в роли проводника. Моя цель — помочь человеку самому осознать, чего он действительно хочет, не следуя трендам из соцсетей, а начиная прислушиваться к собственному телу: чувствовать мышцы, осваивать новые движения, открывать для себя что‑то новое и получать от этого удовольствие, естественный прилив положительных эмоций.

Ведущий: Что касается вопроса здоровья (ведь спортзал – это физические нагрузки, групповые или индивидуальные тренировки – стрессовые для организма), как вы подходите к этим вещам? Контролирует ли персонал, тренерский состав самочувствие и безопасность клиента?

Наталья Красницкая: Хороший вопрос. Суть в том, что тренировка не должна превращаться в изнурительное испытание. Человек должен выходить из зала не обессиленным, а заряженным — ощущая, что он прокачал нужные ему навыки и направления. После занятия у него должно появляться желание двигаться дальше, а не лежать на диване, уставившись в одну точку, и уж тем более не отказываться от последующих визитов в зал.

Именно с этим пониманием мы подбирали команду: наша задача — не «убивать» клиента нагрузками, а проводить грамотные тренировки с учётом индивидуальных анатомических особенностей. Каждый человек уникален: строение позвоночника, тазобедренных суставов, коленей, стоп — это целая вселенная, которую можно изучать бесконечно. Мы не гонимся за спортивными достижениями в ущерб неподготовленному телу. Сначала — грамотная подготовка, затем — прогресс и результаты.

Ведущий: Виталий, как вы видите развитие вашего клуба? Вы рассказали, что это вложение не только в бизнес, но и в городскую инфраструктуру. Каким вы его представляете в развитии?

Виталий Зайцев: Мы уже проделали большую часть работы, теперь сосредоточимся на деталях. Как известно, именно в мелочах кроется суть: будем дорабатывать и развивать то, что есть. У нас есть задумка обустроить уличную площадку с выходом из основного зала — чтобы проводить занятия в весенне‑летний период. Наша задача — продолжать совершенствовать сервис, поднимать его качество на новую высоту.

Понятно, что даже при наличии средств запустить подобный проект безупречно сразу невозможно. Требуется время — и для слаживания команды специалистов, и для решения технических вопросов.

Моя надежда — вывести фитнес‑клуб на уровень, близкий к идеалу, сделать его по‑настоящему достойным нашего города. Главная цель — не просто сохранить эту локацию как точку притяжения, но и приумножить её ценность, сделать ещё привлекательнее. Чтобы каждому было приятно и не стыдно находиться здесь, чтобы все услуги соответствовали самому высокому уровню. Посетить наш фитнес-клуб можно уже сейчас. С 7 утра до 11 вечера ждем псковичей на стойке ресепшена на улице Киселева, дом 1. Такое раннее время работы связано с эффектом масштаба. Бассейн работает с 7 утра, соответственно, все технические службы задействованы с этого времени, и уже бессмысленно фитнесу открываться позже. Нам это не составляет больших затрат. С этого времени мы уже можем принимать гостей.

Беседовал Константин Калиниченко