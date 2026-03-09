Псковская спортсменка Ольга Пакреева: Любой рост — только через боль

Тренировка тела дисциплинирует мозг, а понимание мозга позволяет ставить и достигать амбициозных целей в бизнесе и жизни. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказала сертифицированный тренер по нейроинтеграции, активный приверженец спорта Ольга Пакреева.

Для Ольги Пакреевой спорт — не хобби, а стратегический ресурс. «Моё тело — это самый ценный ресурс, который у меня есть. В нём вся энергия для тех великих дел, для тех амбиций, которые я хочу достичь», — отметила спортсменка.

Ольга Пакреева видит двигателем прогресса амбиции и внутренний «голод»: «Это в первую очередь амбиции. Амбиции, цели, которых я хочу достигнуть. Каждый раз, когда ты шаг за шагом что-то открываешь, ты хочешь быть номером один!»

По её словам, многие люди останавливаются, когда их базовые потребности удовлетворены, но для роста нужна «жажда» и готовность действовать. Развитие всегда связано с преодолением: «Любой рост всегда происходит через преодоление, через боль… Надо просто это принять, что любой рост — только через боль. И вот надо в эту боль влюбиться», — резюмировала Ольга Пакреева.