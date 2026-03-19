Вопрос о выдаче сертификата на занятия спортом для пенсионера решён на приёме у Александра Котова

На приём к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову пришёл военный пенсионер Владимир Устюгов. Офицер запаса, он служил в воздушно-десантных войсках, прошёл несколько «горячих точек», а после увольнения из армии 10 лет посвятил работе спасателем в МЧС и даже получил медаль «За спасение погибавших» - вместе со своими сослуживцами спас тонущих в реке Великой подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В прошлом году, в свои 72 года, Владимир Устюгов успешно сдал нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в тестировании его подвигла информация о том, что пенсионеры старше 65 лет получат за сдачу норм ГТО сертификат на 10 тысяч рублей на посещение бассейна или тренажерного зала.

«Я всегда любил спорт и даже на пенсии стараюсь поддерживать свою физическую форму, поэтому выполнил нормативы на золотой знак отличия. Но сертификат мне так и не выдали», - рассказал заявитель спикеру Собрания.

Для уточнения деталей Александр Котов связался с врио министра спорта Псковской области Галиной Овсовой. Выяснилось, что соответствующее постановление губернатора Михаила Ведерникова было подписано в 2025 году, но вступило в силу только 1 января 2026 года. Именно поэтому сертификаты пока не выдавались: сейчас как раз проводится конкурсный отбор организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению. Как только конкурс состоится, пенсионеры смогут выбрать из предложенного реестра подходящий им спортивный центр и потратить сертификаты на занятия спортом.