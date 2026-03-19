 
Спорт

Вопрос о выдаче сертификата на занятия спортом для пенсионера решён на приёме у Александра Котова

0

На приём к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову пришёл военный пенсионер Владимир Устюгов. Офицер запаса, он служил в воздушно-десантных войсках, прошёл несколько «горячих точек», а после увольнения из армии 10 лет посвятил работе спасателем в МЧС и даже получил медаль «За спасение погибавших» - вместе со своими сослуживцами спас тонущих в реке Великой подростков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В прошлом году, в свои 72 года, Владимир Устюгов успешно сдал нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в тестировании его подвигла информация о том, что пенсионеры старше 65 лет получат за сдачу норм ГТО сертификат на 10 тысяч рублей на посещение бассейна или тренажерного зала.

«Я всегда любил спорт и даже на пенсии стараюсь поддерживать свою физическую форму, поэтому выполнил нормативы на золотой знак отличия. Но сертификат мне так и не выдали», - рассказал заявитель спикеру Собрания.
 

Для уточнения деталей Александр Котов связался с врио министра спорта Псковской области Галиной Овсовой. Выяснилось, что соответствующее постановление губернатора Михаила Ведерникова было подписано в 2025 году, но вступило в силу только 1 января 2026 года. Именно поэтому сертификаты пока не выдавались: сейчас как раз проводится конкурсный отбор организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению. Как только конкурс состоится, пенсионеры смогут выбрать из предложенного реестра подходящий им спортивный центр и потратить сертификаты на занятия спортом.

«Деньги бюджетные, необходимо соблюсти все юридические процедуры. Поэтому надо немного подождать. Но сертификат вы обязательно получите. Вы его заслужили», - резюмировал Александр Котов и пожелал псковичу и дальше поддерживать такую отличную форму.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026