ФК «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу с командой и руководством в Великих Луках

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведет встречу с болельщиками. Мероприятие состоится во вторник, 24 марта, в ДК ЛК в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

В программе встречи — знакомство с новичками команды. Главный тренер «Луки-Энергии» Михаил Сальников расскажет о концепции нового сезона 2026 года, а болельщики смогут выступить с наказом и пожеланиями клубу в новом сезоне.

После этого присутствующие на встрече смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и новичкам команды.

«Нам очень приятно будет видеть каждого из вас на этой встрече! Мы тщательно готовимся к ней и желаем, чтобы эта традиция становилась информативной и запоминающей, а самое главное не менее важной, как посещение стадиона», — говорится в обращении клуба.

Начало мероприятия в 19:00.