ФК «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу с командой и руководством в Великих Луках

Футбольный клуб «Луки-Энергия» проведет встречу с болельщиками. Мероприятие состоится во вторник, 24 марта, в ДК ЛК в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.
В программе встречи — знакомство с новичками команды. Главный тренер «Луки-Энергии» Михаил Сальников расскажет о концепции нового сезона 2026 года, а болельщики смогут выступить с наказом и пожеланиями клубу в новом сезоне.
После этого присутствующие на встрече смогут задать вопросы руководству клуба, тренеру и новичкам команды.
Начало мероприятия в 19:00.