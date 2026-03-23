Юбилейный «Кубок Александра Невского» по пауэрлифтингу пройдёт в Пскове

Готовится масштабное спортивное событие — юбилейный, пятый по счёту «Кубок Александра Невского» и чемпионат города Пскова по пауэрлифтингу. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Псковской области и председатель регионального отделения Союза пауэрлифтеров России по Псковской области Андрей Элькин.

Организаторы рассчитывают на аншлаг: в том числе ожидается участие спортсменов из других городов. По словам Андрея Элькина, прошлогодний старт показал высокий потенциал мероприятия — тогда в соревнованиях приняли участие около 90–100 атлетов.

Особое внимание спикер уделил участию мастеров международного класса от Федерации пауэрлифтинга России. В прошлом году они не только выступили на турнире, но и оценили возможности для общения и обмена опытом с новыми спортсменами, а также познакомились с достопримечательностями города.

«Прошлогодний старт показал, что мы можем. Мы можем собирать людей, мы можем собирать спортсменов. Мы можем греметь. Тогда собрали порядка 90–100 спортсменов. Тогда приезжали мастера международного класса. Им тоже было интересно поучаствовать в соревнованиях. Посмотреть город. Пообщаться с новыми людьми, с новыми спортсменами», — поделился Андрей Элькин.