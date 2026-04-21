 
Спорт

Псковский каратист завоевал «серебро» на соревнованиях в Минске

0

Международные соревнования по карате WKF Belarus Open-2026 проходили с 17 по 19 апреля в Минске. Псковский спортсмен Алексей Буравлёв занял 2 место в категории 14-15 лет до 70 килограмм, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото предоставил председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня

Проведя четыре победных поединка, он уступил первенство в категории со счетом 3:2 своему соотечественнику.

В турнире принимали участие более 1000 участников из восьми стран.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026