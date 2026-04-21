Псковский каратист завоевал «серебро» на соревнованиях в Минске

Международные соревнования по карате WKF Belarus Open-2026 проходили с 17 по 19 апреля в Минске. Псковский спортсмен Алексей Буравлёв занял 2 место в категории 14-15 лет до 70 килограмм, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Проведя четыре победных поединка, он уступил первенство в категории со счетом 3:2 своему соотечественнику.

В турнире принимали участие более 1000 участников из восьми стран.