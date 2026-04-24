В Пскове стартует турнир по хоккею памяти 6-й роты ВДВ

С 24 по 26 апреля в Пскове пройдёт турнир по хоккею памяти подвига воинов-десантников 6-й роты, сообщается на сайте «Наш хоккей».
В соревнованиях примут участие шесть команд: школа хоккея Сергея Фёдорова из города Апатиты, «Колпино», «Заневский молот» и «Дроздецкого» из Санкт-Петербурга, московские «Пингвины» и псковский «Торнадо».
Участники сыграют в один круг, каждая команда встретится с остальными по разу.
Первой игрой стал матч между школой Сергея Фёдорова и командой «Колпино».
Расписание
24 апреля (пятница)
- 09.45 ШХ Сергея Фёдорова Апатиты – ХК «Колпино» С-Петербург
- 11.15 ХК «Заневский Молот» С-Петербург – ХК «Дроздецкого» С-ПБ
- 12.30-13.00 Торжественное открытие
- 13.15 ХК «Пингвины» Москва – ХК «Торнадо» Псков
- 16.00 ХК «Дроздецкого» С-ПБ - ШХ Сергея Фёдорова Апатиты
- 17.30 ХК «Пингвины» Москва – ХК «Колпино» С-Петербург
- 19.00 ХК «Торнадо» Псков - ХК «Заневский Молот» С-Петербург
25 апреля (суббота)
- 09.30 ШХ Сергея Фёдорова Апатиты - ХК «Пингвины» Москва
- 11.00 ХК «Торнадо» Псков - ХК «Дроздецкого» С-ПБ
- 12.30 ХК «Заневский Молот» С-Петербург - ХК «Колпино» С-Петербург
- 15.15 ШХ Сергея Фёдорова Апатиты - ХК «Торнадо» Псков
- 16.45 ХК «Заневский Молот» С-Петербург - ХК «Пингвины» Москва
- 18.00 ХК «Колпино» С-Петербург - ХК «Дроздецкого» С-ПБ
26 апреля (воскресенье)
- 08.30 ХК «Дроздецкого» С-ПБ - ХК «Пингвины» Москва
- 10.00 ШХ Сергея Фёдорова Апатиты - ХК «Заневский Молот» С-Петербург
- 11.30 ХК «Колпино» С-Петербург - ХК «Торнадо» Псков
- 12.45-13.15 закрытие турнира.