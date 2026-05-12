Псковский юношеский хоккейный клуб «Торнадо» занял второе место в международном турнире

В минувшие выходные псковский юношеский хоккейный клуб «Торнадо» под руководством тренера Сергея Маркелова принял участие в международном турнире Blazing Ice cup в городе Минск (Республика Беларусь) и занял второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей представители клуба.


Фотографии: представители хоккейной команды «Торнадо»

Юные хоккеисты провели пять матчей, в которых в упорной борьбе проявили все свои спортивные качества и характер. В результате хоккейный клуб «Торнадо» выиграл четыре матча и один завершил в ничью.

В турнире принимали участие команды из Республики Беларусь и России: ХК «Торнадо» из Пскова, СДЮШОР по хоккею с шайбой имени Руслана Салея из Минска, ХК «Локомотив» из Минска, ХК Pro Hockey из Минска, «Красная машина» из Москвы, ХК «Торнадо» из Минска.

По итогам турнира псковские хоккеисты забили 40 шайб при девяти пропущенных, набрав одинаковое количестве очков со спортивной школой имени Руслана Салея, таким образом победитель определялся по разнице забитых и пропущенных шайб, где с перевесом в две шайбы ХК «Торнадо» стал серебренным призером турнира.

 


По итогам лучшим бомбардиром стал воспитанник ХК «Торнадо» — Тимофей Константинов, а MVP турнира признан также игрок псковской команды — Александр Маркелов.

