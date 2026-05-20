 
Спорт

Лучшие юные футболисты Северо-Запада соберутся в Пскове

0

Стартовал прием заявок на участие в межрегиональных юношеских турнирах по футболу. Соревнования в семи возрастных категориях пройдут в августе и сентябре в Пскове и Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении Федераций футбола «Северо-Запад».

Изображение: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

В августе Псков примет первенства СЗФО среди мальчиков до 15 лет (5-12 августа) и до 14 лет (14-21 августа), имеющие статус отборочных этапов всероссийских соревнований.

В сентябре в Пскове, Санкт-Петербурге и его пригородах будут проведены Кубки ОФФ «Северо-Запад» среди младших команд. Самые юные участники сыграют в манеже петербургского стадиона «Кировец».

В сроках проведения указаны первый и финальный игровые дни соревнований.

Кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу:

  • Мальчики до 13 лет (2014 г.р.) — 16-22 сентября, Псков.
  • Мальчики до 12 лет (2015 г.р.) — 4-6 сентября, Санкт-Петербург, Павловск.
  • Мальчики до 11 лет (2016 г.р.) — 11-13 сентября, Санкт-Петербург, Сестрорецк.
  • Мальчики до 10 лет (2017 г.р.) — 19-20 сентября, Санкт-Петербург.
  • Мальчики до 9 лет (2018 г.р.) — 19-20 сентября, Санкт-Петербург.

Клубы самостоятельно выбирают условия размещения в городах проведения турниров. Командам, проживающим в гостиницах-партнерах соревнований, обеспечивается трансфер от отеля до стадиона и обратно.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026