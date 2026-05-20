Лучшие юные футболисты Северо-Запада соберутся в Пскове

Стартовал прием заявок на участие в межрегиональных юношеских турнирах по футболу. Соревнования в семи возрастных категориях пройдут в августе и сентябре в Пскове и Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении Федераций футбола «Северо-Запад».

Изображение: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

В августе Псков примет первенства СЗФО среди мальчиков до 15 лет (5-12 августа) и до 14 лет (14-21 августа), имеющие статус отборочных этапов всероссийских соревнований.

В сентябре в Пскове, Санкт-Петербурге и его пригородах будут проведены Кубки ОФФ «Северо-Запад» среди младших команд. Самые юные участники сыграют в манеже петербургского стадиона «Кировец».

В сроках проведения указаны первый и финальный игровые дни соревнований.

Кубок ОФФ «Северо-Запад» по футболу:

Мальчики до 13 лет (2014 г.р.) — 16-22 сентября, Псков.

Мальчики до 12 лет (2015 г.р.) — 4-6 сентября, Санкт-Петербург, Павловск.

Мальчики до 11 лет (2016 г.р.) — 11-13 сентября, Санкт-Петербург, Сестрорецк.

Мальчики до 10 лет (2017 г.р.) — 19-20 сентября, Санкт-Петербург.

Мальчики до 9 лет (2018 г.р.) — 19-20 сентября, Санкт-Петербург.

Клубы самостоятельно выбирают условия размещения в городах проведения турниров. Командам, проживающим в гостиницах-партнерах соревнований, обеспечивается трансфер от отеля до стадиона и обратно.