ФК «Луки-Энергия» разгромил «Звезду» в прерывавшемся из-за дождя матче

Футбольный клуб «Луки-Энергия» одержал победу с крупным счетом в очередном матче первенства России во второй лиге. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча с футболистами «Звезды» (Санкт-Петербург) состоялась сегодня в Великих Луках.

Хозяева поля выиграли со счетом 3:0. Голы забили Виктор Киселёв (с пенальти,. Илья Сальников и Иван Галанин. Отметим, что во втором тайме игра прерывалась из-за проливного дождя, судья уводил команды с поля, однако вскоре матч был доигран. Одержав победу ФК «Луки-Энергия» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей. В активе команды пять побед и 4 ничьих. Она остается единственной во второй группе дивизиона «Б» не потерпевшей ни одного поражения. Набрав 19 очков, великолучане входят в число лидеров турнира.