Футболист «Спартака» разбил завоеванный кубок

Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари разбил трофей Кубка России по футболу.

В воскресенье «Спартак» в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание, пишет РИА Новости.

«Спартак» в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России, в последний раз «красно-белые» выигрывали турнир в 2022 году. Команда завоевала первый трофей под руководством Хуана Карлоса Карседо, который был назначен главным тренером в январе.